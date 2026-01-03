EL CASO JORGE GONZÁLEZ EN EL LIBRO “CÁLLENSE…”; OPINAR Y HABLAR RECIO ES INSOPORTABLE EN EL REINO DE LAYDA

En el libro “Cállense, los nuevos rostros de la censura”, de Humberto Musacchio, el capítulo “Layda y González Valdez” resume la persecución y censura de la que es víctima el periodista campechano y exdirector de Tribuna, por parte de la mandataria estatal Sansores San Román.



Escrito por Ciro Gómez Leyva y teniendo como fecha 24 de junio (Excélsior), expone que todo ha sido pérdida para González Valdez, periodista de 72 años, quien fue vinculado a proceso por daño moral de 2 millones de pesos, con lo cual quieren quitarle su casa, y dejó su programa “Expediente” para no dar pauta a que ocurra un incidente, lo metan a la cárcel y lo despojen de su única propiedad.



Y señala: “¿Qué hizo Jorge González? Periodismo, documentar, opinar, criticar, hablar recio, algo insoportable por lo visto en el reino de Layda Sansores, quien victimizándose ha movido las piezas hasta enmarcar el trabajo de Jorge como incitación al odio y violencia de género y daño moral, movimientos vigorizados con majaderías y denuestos sin amortiguadores desde el poder. Así es el Campeche 4T, de golpes sucios y arteros”.



Jorge se anima a decir, con pudor: “No ha dejado de seguir fastidiando”.



De las juezas Guadalupe Martínez Taboada (penal) y Maribel Beltrán Valladares (civil), señala que sus actuaciones apuntan “a un grosero fraude a la justicia. Peccata minuta en el Campeche sin remordimientos de Layda”.



“Cállense…”, resalta que de las muchas formas de limitar la libertad de expresión, la censura ejercida desde el poder político es una de las más corrosivas.

La censura se manifiesta a través de diversas estrategias para silenciar críticas, e incluye la manipulación de medios, control presupuestal y ataques en redes sociales.



La sociedad necesita múltiples visiones para enriquecer el entendimiento, porque las diferencias nos enriquecen y las discrepancias son el signo de los tiempos.