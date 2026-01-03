SARA FERRER SE CONVIERTE EN LA PRIMERA PERSONA EJECUTADA DEL AÑO; INTENTARON SECUESTRARLA EN DICIEMBRE PASADO

Tras perder la vida por las heridas de bala que sufrió hoy por la tarde en la entrada de una tienda Oxxo ubicada en la colonia Satélite, Sara Ferrer, conocida como La Marqueza y aliada política del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, es el primer caso de ejecución del 2026.



Habría recibido 4 impactos de bala y vanos fueron los esfuerzos de los médicos del IMSS del Centro por salvarle la vida.



Como antecedente, el 21 de diciembre pasado intentaron secuestrarla, lo que le ocasionó un infarto.