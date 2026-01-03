EN PÉSIMAS CONDICIONES LA CARRETERA PUCTÉ-ESPERANZA EN PALIZADA

Automovilistas que transitan de manera constante por la carretera Pucté–Esperanza, en el Municipio de Palizada, denunciaron a través de un video el severo deterioro de aproximadamente 8 kilómetros de esta vía, desde la entrada a la zona hasta la ranchería Paso de los Caballos.



Así, los usuarios expusieron que el tramo está en condiciones deplorables, con baches y daños que dificultan la circulación y representan riesgo constante, especialmente cuando llueve, e indicaron que el problema existe desde el año pasado sin que se hayan realizado trabajos efectivos de rehabilitación.



Exigieron la inmediata intervención del alcalde Pedro Ayala Cámara, pues advirtieron que de no haber rápida atención, varias comunidades quedarán incomunicadas.