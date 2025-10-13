ANTE CRECIENTE OLA DE INTENTOS DE ROBO, COMERCIANTES EXIGEN VIGILANCIA POLICIACA

SIN DETENCIONES PESE A ENTREGA DE VIDEOS, CRITICAN

Ciudad del Carmen .- La creciente ola de intentos de robo a negocios del primer cuadro de la ciudad mantiene en alerta a locatarios de esa zona, quienes denunciaron la falta de respuesta de la Policía Municipal, pese a que los hechos han sido captados en videos y difundidos en redes sociales por los propios afectados.

De acuerdo con testimonios de comerciantes, el mismo sujeto ha sido visto merodeando distintos puntos del área comercial durante la madrugada, dañando cortinas metálicas y candados de varios locales.



Uno de los videos, compartido por vecinos en grupos de WhatsApp y páginas locales, muestra al individuo sentado frente a los negocios simulando estar tranquilo cuando pasan vehículos, pero luego aprovecha los momentos de soledad para intentar forzar con una pinza una puerta metálica.



“Es el mismo sujeto, ya lo hemos visto en varios puntos. Rompe los pasadores de las cortinas, descuadra los seguros y cuando ve luces se sienta como si nada. Ya nos dañó los candados y nadie lo detiene”, se quejó un comerciante.



Los afectados recalcaron que aunque han pedido apoyo a la Policía Municipal y proporcionado videos como evidencia, la respuesta ha sido nula. “Pasan las patrullas frente a los locales y no se detienen, incluso hay grabaciones donde el ladrón está sentado y la unidad pasa frente a él sin hacer nada”, recriminaron.

Un testimonio refirió que la madrugada del jueves alrededor de las 3:40 a.m., el presunto ladrón intentó forzar la entrada de una casa de empeño y de dos negocios más, sin lograr sustraer objetos de valor, aunque sí ocasionó daños visibles en cortinas y estructuras metálicas. “Ya nos afectó económicamente, algunos cambiamos los seguros y reforzamos las puertas, pero no hay vigilancia, mientras la policía llega cuando todo terminó”, lamentaron.



Consideran que dicha persona actúa sola, sino podría formar parte de un pequeño grupo que opera en calles como la 22, la 31 y la 35, que se vuelven solitarias en la noche. “Se dice que son dos o tres, no parecen ser de aquí. Vienen con herramientas, pinzas grandes y actúan rápido. Son personas que saben lo que hacen”, explicó un vecino que entregó copia del video a las autoridades.



Los inconformes criticaron que desde hace al menos 2 meses no hay rondines ni firma de control que la Policía Municipal acostumbraba levantar en los negocios como medida de vigilancia. “Antes pasaban a firmar para constatar que hacían los recorridos, ahora ya ni eso. Dicen que patrullan, pero sólo vemos que pasan y se van directo a detener automovilistas o conductores en operativo, en lugar de cuidar los locales”, acusaron.



Los locatarios coincidieron en que la falta de denuncias formales y la calificación de los hechos como “intento de robo” dificulta que se actúe contra los responsables. “El problema es que si no hay denuncia, no procede, y como no hay detenidos todo queda igual. Pero mientras tanto, los daños los pagamos nosotros”, afirmaron.



Finalmente, los comerciantes exigieron que se restablezcan los rondines policiales, se revise el sistema de videovigilancia en la zona y se fortalezca la presencia de seguridad en los horarios nocturnos, cuando más se registran los intentos de robo. “No pedimos milagros, solo que hagan su trabajo”, aseveraron.