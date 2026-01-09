QUITÓ PEMEX A CAMPECHE DE LA LISTA DE ESTADOS PETROLEROS

De acuerdo con los datos públicos del portal web Base de Datos Institucional de Pemex (BDI), Petróleos Mexicanos (Pemex) borró a Campeche de su lista oficial 2025 de entidades federativas productoras de petróleo crudo, y lo sustituyó por “Aguas Territoriales” con la nota adicional: “Situadas costa-afuera pero dentro de aguas bajo el control del Gobierno Mexicano”, a pesar de que la región campechana produjo en 2025 el 64.2 por ciento de todo el crudo de la nación.



El listado, que abarca la producción nacional de hidrocarburos desde enero de ese año, señala en octubre que Pemex extrajo 1,641.437 millones de barriles diarios de petróleo (Mbd), de los cuales 1,044.793 corresponden a “Aguas Territoriales”, 393.951 a Tabasco, 153.909 a Veracruz, 39.505 a Chiapas, 5.447 a Tamaulipas, 3.673 a Puebla y apenas 0.160 a San Luis Potosí.

TOTALES 2025

El año pasado Pemex extrajo en total 1,616.930 mbd en enero, 1,620.538 en febrero, 1,607.165 en marzo, 1,627.346 en abril, 1,635.611 en mayo, 1,629.144 en junio, 1,648.303 en julio, 1,644.726 en agosto y 1,651.724 en septiembre.



Referente de “Aguas Territoriales”, que sustituyó a Campeche, se extrajeron 1,052.700 mbd en enero, 1,054.965 en febrero, 1,048.054 en marzo, 1,046.525 en abril, 1,042.791 en mayo, 1,038.521 en junio, 1,058.053 en julio, 1,055.189 en agosto y 1,050.397 en septiembre, cifras que representan el 64.28% del petróleo extraído en México, de lo cual una parte es “vendida” a Cuba, según publicaciones de medios nacionales.

Y mientras el impago de Pemex tiene en crisis económica a Ciudad del Carmen, en la mañanera del 5 de diciembre de 2022, la gobernadora Layda Sansores le dijo a AMLO que por recomendación del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, era mejor no llevar las oficinas petroleras a la Isla, pues estaban saturados en cuestión de tráfico.