EN REDES: CAPTAN A NOROÑA DORMIDO EN VUELO DE PRIMERA CLASE EN SU REGRESO A MÉXICO DESDE ROMA

Luego de agredir a un ciudadano mexicano que lo cuestionó por su viaje a Roma mientras el país está en crisis, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña fue captado dormido en un vuelo de primera clase cuando volvía de la capital de Italia, según dio a conocer el periodista Gustavo Macalpin en el noticiero de Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Macalpin explicó que en la clase Premier One de Europa hacia México, el asiento es exclusivo y se puede convertir en una cama, se tiene prioridad al documentar y al abordar, y se le da menú exclusivo al pasajero.