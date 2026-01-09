DIDI SERÍA LA PRIMERA APP DE TRANSPORTE LEGAL EN CAMPECHE

La plataforma Didi podría convertirse en la primera aplicación de transporte legal en Campeche, una vez que se concluyan las modificaciones al reglamento de la Ley del Transporte, informó el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, Eduardo Zubieta.

Aclaró que mientras no se apruebe el reglamento, sigue siendo ilegal prestar el servicio en vehículos particulares, por lo que las unidades que operen mediante aplicaciones pueden ser enviadas al corralón.