sábado, enero 24, 2026
Lo último:
Locales

CAMPECHE, LABORATORIO DE CENSURA Y CONTROL POLÍTICO

Bajo la administración de Layda Sansores y Morena, la libertad de expresión en Campeche enfrenta un deterioro grave que organismos internacionales y periodistas locales califican como una vía de extinción, al pasar de los insultos en espacios oficiales a la persecución judicial sistemática contra comunicadores críticos.

https://youtube.com/shorts/Fv1V6pDm49s

Casos como el del Diario Tribuna y el periodista Jorge González exhiben el uso de resoluciones judiciales que imponen censura previa y prohibiciones para mencionar a la mandataria, una práctica denunciada por Artículo 19, que ha generado autocensura y un clima de control político en el estado.

También te puede gustar

EL MALILLA PUSO “CAMPECHE” Y NO “CARMEN” … Y LE LLUEVEN COMENTARIOS EN REDES

Titular del Poder Judicial entrega informe al gobernador Aysa González

Tensa calma en el Cbtis 9 tras denuncias de acoso sexual

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *