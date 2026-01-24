CAMPECHE, LABORATORIO DE CENSURA Y CONTROL POLÍTICO

Bajo la administración de Layda Sansores y Morena, la libertad de expresión en Campeche enfrenta un deterioro grave que organismos internacionales y periodistas locales califican como una vía de extinción, al pasar de los insultos en espacios oficiales a la persecución judicial sistemática contra comunicadores críticos.

https://youtube.com/shorts/Fv1V6pDm49s

Casos como el del Diario Tribuna y el periodista Jorge González exhiben el uso de resoluciones judiciales que imponen censura previa y prohibiciones para mencionar a la mandataria, una práctica denunciada por Artículo 19, que ha generado autocensura y un clima de control político en el estado.