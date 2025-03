BULTO DE LIMÓN CRIOLLO AUMENTÓ DE 350 A 900 PESOS Y TENDRÍA OTRO AJUSTE AL ALZA POR LA CUARESMA, ESTIMAN

Ciudad del Carmen .- La comerciante de frutas y verduras del mercadito “El Tamarindo”, Claudia Alfaro León, señaló que un bulto de limón criollo aumentó su costo de 350 a 800/900 pesos, mientras el persa aumentó hasta un 300 por ciento el costo del kilogramo, pues de 8 pesos está ahora casi en 30, y la Cuaresma forzará más el precio, pues también influirá la escasez a causa de la falta de lluvias en la región.

Alfaro León expuso que los proveedores no les llevan la especie criollo por lo elevado de su precio, pues corren el riesgo de que no se les compre, además de que en su desesperación cortan cítricos muy tiernos que no tienen jugo y la gente reclama.