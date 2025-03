FALTA DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN PONE EN PELIGRO A LA POBLACIÓN, ESPECIALISTA

Ciudad del Carmen .- Rafael Fonoy Jiménez, presidente de la Asociación de Médicos Familiares y Generales en Ciudad del Carmen, advirtió que la falta de vacunas y el desinterés por vacunarse contra el sarampion están poniendo en riesgo a los sectores más vulnerables, especialmente a los niños menores de cinco años. Aunque en Campeche no se han confirmado casos recientes de sarampión, la enfermedad, que se creía erradicada, ha resurgido con brotes en varias partes del país, particularmente en Chihuahua y Oaxaca.

Fonoy Jiménez señaló que, en Chihuahua, los casos han aumentado rápidamente, pasando de siete a 16 en pocos días, según la Secretaría Estatal de Salud. La mayoría de los contagios se han registrado en una comunidad menonita, donde las tasas de vacunación son extremadamente bajas. En Oaxaca, se han reportado dos casos, uno de ellos importado, lo que permitió contener mejor la propagación.

A pesar de que en Campeche no se han registrado casos confirmados, el riesgo sigue presente. La movilidad constante entre estados y la cercanía con los que enfrentan brotes activos pueden facilitar la llegada del virus al estado. Recordó que la última vez que se registraron casos confirmados en Campeche fue en 2010, cuando un brote alarmó al sector salud. Desde entonces, no ha habido nuevos contagios, pero los expertos advierten que la situación podría cambiar si no se refuerzan las medidas de prevención.

El sarampión no es una enfermedad leve, además de fiebre, sarpullido y síntomas respiratorios, el sarampión puede causar complicaciones graves como encefalitis y debilitar el sistema inmunológico, lo que deja al organismo vulnerable a otras infecciones. Ante cualquier síntoma sospechoso, recomendó acudir de inmediato al médico para una evaluación adecuada.

VIDEO