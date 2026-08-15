¡JEFE DE LA GRANJA DE BOTS LLORA POR “ATAQUES PERSONALES”! WALTHER PATRÓN, AHORA SE DA BAÑOS DE PUREZA

Por M.A.BAZAN MAPEN

Política Penínsular #opinión

14/08/26

CAMPECHE.—No hay más hipócrita, mentiroso e incongruente que Walther Patrón Bacab, el operador de la guerra sucia de Layda Sansores, el mismo que desde el cuarto de guerra del Palacio maneja las campañas de odio, difamación y misoginia contra periodistas, opositores y empresarios.

Ahora, el cínico sale en redes a defender a su “referente de cuarta” Adda Solís Peniche y a reprochar los ataques personales, diciendo que “la crítica es válida cuando propone y construye, pero los ataques personales contra Solís, algunos con mucha misoginia, no aportan nada a Campeche”.

¡Qué poca madre!

El que escribe es el mismo Walther que en el Martes del Jaguar le ‘dicta’ a Layda los guiones para atacar a mujeres. El que armó las campañas contra Biby Rabelo, contra empresarias campechanas. El que paga páginas patito matraqueras para difundir insultos misóginos y mentiras.

¿Ahora resulta que está cansado de pleitos?

Su post completo es un manual de cinismo:

“Exigen turismo, pero no promueven ni comparten lo positivo… Reclaman empleos, pero obstaculizan la llegada de inversiones; piden desarrollo, pero clausuran obras… La gente está cansada de pleitos y confrontaciones… Un poquitito de amor por Campeche es lo que algunos necesitan. Menos ataques, menos quejas y más trabajo”.

¿MÁS TRABAJO? ¿De qué trabajo habla Patron que cobra como funcionario de Morena sin dar resultados? ¿El que no ha ganado una sola elección y vive de la nómina de Layda?

Walther Patrón es el principal violador de lo que predica:

1. Viola el Art. 1ro Constitucional:Sus campañas de odio generan discriminación y violencia política de género contra las mujeres que no están con Morena. Ahora llora cuando su jefa es la más misógina.

2. Viola el Art. 134 Constitucional:Usa recursos públicos – su sueldo en Morena y el aparato del gobierno – para operar una granja de bots y páginas de difamación.

3. Viola el Art. 6 y 7 Constitucional: Ataca la libertad de expresión de quienes critican al gobierno, para luego pedir “amor por Campeche” cuando critican a su protegida Adda Solís, que no da una en la Secretaría de Turismo.

La gente no está cansada de pleitos, Walther. La gente está cansada de hipócritas como tú, que generan el pleito todos los martes y el miércoles piden paz.

Si quiere amor por Campeche, que empiece por renunciar el que convirtió la política en un pleito de vecindad.

@destacar

Política Penínsular Del Camino Real