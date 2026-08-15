CIRCULA EN REDES: “AMARÁS LA SIGUIENTE PARTE”: ¿LE RESPONDE EL “QUITAVISAS” A ANDY LÓPEZ?

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió este viernes 14 de agosto de 2026 que podrían venir nuevas cancelaciones de visas, luego de la revocación de la visa de Andy López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Landau, quien se ha autodenominado el “Quitavisas”, respondió en X a un mensaje que advertía que las visas serían retiradas “sin previo aviso”. Publicó una imagen suya con el mensaje: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”.

El caso se hizo público el jueves 13 de agosto, cuando López Beltrán informó que Estados Unidos le canceló la visa, en una carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, y afirmó que la decisión fue tomada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y por Landau.

López Beltrán calificó la medida como una acción de carácter “político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”, señaló que podría esperar a que cambien las circunstancias y recordó los gobiernos de Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, a quienes describió como defensores de la libertad y respetuosos de México y su soberanía.

Fuente: El Financiero.