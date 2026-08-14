DE LISTAS Y PERSECUCIONES

Lo peor es que estas ideas fascistas lo promueven esos mismos que se decían liberales, progresistas, defensores de la pluralidad y la tolerancia. Ahora vemos que no son más que unos farsantes…

–“Asusta la postura que ha asumido el régimen de la 4T, al mostrar públicamente la lista de sus adversarios políticos, a quienes considera enemigos del país, y a quienes se acusa de conspirar contra el Gobierno. Ya solo falta que los etiqueten como traidores a la patria y que pidan su destierro o en el peor de los casos su fusilamiento” lamentó acongojado el poeta Casimiro.

–“Vivimos tiempos muy difíciles y peligrosos, coincidió el viejo don Julián. Ahora resulta que ser opositor o crítico al Gobierno en turno se considera como traición a la patria. Y lo peor es que estas ideas fascistas lo promueven esos mismos que se decían liberales, progresistas, defensores de la pluralidad y la tolerancia. Ahora vemos que no son más que unos farsantes, rabiosas fieras carroñeras disfrazadas de corderos” explotó.

–“Lo que más me preocupa, intervino el bolero don Memín, es que quien encabeza esta nueva embestida contra la libertad de expresión y nuestro derecho a disentir y a ´pensar por nosotros mismos, es la propia presidenta que en sus luchas juveniles se lanzaba contra el fascismo, contra los autoritarismos y contra las dictaduras,. Qué vueltas da la vida, porque ahora ella está en esa parte desde donde se pretende silenciar a la sociedad”.

–“Yo no sé qué tanto les cuesta entender, apuntó por su parte doña Chela, que en las sociedades modernas y democráticas no existe ideas absolutas, dogmas sagrados ni principios sempiternos, que todo es progresivo, que todo se renueva y se actualiza, pero para que eso suceda tiene que haber pluralidad de ideas. Yo fui una convencida constructora de la 4T, recordó, pero abandoné el proyecto cuando constaté una y otra vez que quienes llegaron al poder gracias a nuestra lucha, resultaron peores que los que se fueron. Ya solo falta que me metan en sus listas, solo porque dejé de ser una borrega chaira” externó.

–“Cuando pensamos que esa tentación autoritaria y esa actitud de censura que caracterizan a la Tía se iban a eliminar, ahora vemos preocupados que ocurre todo lo contrario, quieren generalizar la censura en todo el país, quieren controlar todo lo que se puede publicar y difundir y hasta quieren encarcelar a quienes se salen de los parámetros que ellos mismos fijan. Si esos no son principios de un Gobierno autoritario, entonces díganme ¿qué carajos es?” cuestionó indignado el vate santanero.

–“No me deja de asustar, agregó don Julián, que en sus afanes de venganza y persecución, los gobernantes guinda se lleven de corbata a personas inocentes, como el exvocero estatal a quien recientemente encarcelaron, y por quien han abogado destacados ciudadanos y personajes de la vida pública de nuestra capital. Bajo el disfraz de un falso combate a la corrupción y de cacería contra su enemigo Alito, la Tía ha destrozado reputaciones y honorabilidades al por mayor. Pero el karma existe, y algún día, no muy lejano, el pueblo le va hacer pagar sus excesos y abusos” estimó.