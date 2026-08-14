COLECTIVOS MAYAS RECHAZAN QUE EL ESTADO DECIDA QUÉ COMUNIDADES PUEDEN SER RECONOCIDAS

-Advierten riesgos para su autonomía en nueva ley indígena

Organizaciones y pobladores mayas de comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo manifestaron su preocupación por la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, al considerar que mantiene la tutela del Estado sobre derechos como la libre determinación, autonomía, territorio y consulta. Tras reunirse en Mérida, reconocieron aspectos favorables de la iniciativa, entre ellos el reconocimiento como sujetos de derecho, la perspectiva de género y la protección de saberes, tradiciones, lengua, cultura y posesión tradicional de tierras y territorios; sin embargo, cuestionaron que el INPI pueda determinar qué comunidades cumplen los requisitos para ingresar al Catálogo Nacional y que el acceso a recursos naturales quede limitado por las áreas consideradas estratégicas por el Estado.

También objetaron que la consulta dependa de la existencia de un “impacto significativo” determinado por la Secretaría de Gobernación y el INPI, así como las restricciones planteadas para acceder al amparo indígena. Los firmantes demandaron reconocer las distintas formas de organización y autoridades de los pueblos, incluir expresamente las “guardianías indígenas” por su papel en la protección del territorio y establecer que la falta de inscripción en el Catálogo Nacional no pueda utilizarse para negar, suspender o limitar derechos. Asimismo, plantearon que el amparo pueda promoverse mientras persistan los efectos de daños ambientales.

El pronunciamiento fue suscrito por pobladores mayas de diversas comunidades de la Península y por organizaciones como el Colectivo Maya de los Chenes, Muuch-Kambal y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, quienes solicitaron que su postura en defensa del territorio sea tomada en cuenta.