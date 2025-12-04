DEMANDAS DE CAMPESINOS SON “MENTIRAS EN REDES PARA GENERAR MIEDO”, ASEGURA TITULAR DE LA CONAGUA

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el director de la Comisión Nacional del Agua Conagua), Efraín Morales, calificó las demandas de los campesinos como “mentiras en redes para generar miedo e incertidumbre entre nuestros productores sobre todo”.

Así, de golpe y tajo, el funcionario consideró infundadas las demandas de los campesinos, de acuerdo con el periodista Manuel López San Martín.

Efraín Morales aseguró que una mentira es “no voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión”, otra es que “en el caso que yo quiera vender una propiedad, la Conagua ya no va a permitirme venderla con el título de concesión”, y una más, que “se cr¡minal¡za a los productores porque se establecen sanciones para quien traslade agua, realice un bordo, tome un poco de agua de un río para terminar el riego de sus cultivos”. ¿Qué le responderán los productores?