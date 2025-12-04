TRAGEDIA EN EL MUELLE DE LA APICAM DE SEYBAPLAYA; VARÓN SE ARROJA AL MAR Y PIERDE LA VIDA

Seybaplaya.- Una persona del sexo masculino, presuntamente bajo los influjos de alguna sustancia psicotrópica, perdió la vida luego de aventarse al mar en la zona del muelle de la Apicam en Seybaplaya.



Según los primeros reportes, el suceso ocurrió alrededor de las 6:40 horas de la mañana de hoy jueves en la zona dragada del recinto portuario.



De manera extraoficial se supo que el hoy occiso era un trabajador de la empresa Lala, y que inicialmente intentó ingresar al muelle en un tráiler de la empresa, pero no se lo autorizaron. Posteriormente, habría ingresado a pie hasta la zona dragada, donde se arrojó al mar para encontrar la muerte.



Hasta el momento no han sido proporcionados más detalles y tampoco los generales de esta persona. Las autoridades ministeriales investigan el caso.