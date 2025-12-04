MENOR DE EDAD ORIGINARIO DE VILLAMADERO, CHAMPOTÓN ES HALLADO SIN VIDA EN CANCÚN

La noche del pasado 1 de este mes de diciembre, indignación y temor generó el hallazgo del cuerpo de Gael Antonio C. M., de sólo 17 años de edad y originario de Villamadero, en el Municipio campechano de Champotón, dentro de una maleta abandonada en un área verde de la Región 260 del fraccionamiento Real Valencia, ubicado en Cancún, Quintana Roo.



En medio de un profundo sentimiento de injusticia entre familiares y vecinos, trascendió que Gael fue reportado como desaparecido un día antes, el 30 de noviembre, tras salir de su trabajo. Ahora, la esperanza de hallarlo con vida terminó en tragedia.



Este caso demuestra que la violencia no distingue origen, edad ni territorio, y que alcanza tanto a quienes migran buscando oportunidades como a quienes permanecen en sus pueblos.



La Fiscalía General del Estado, encabezada por Raciel López Salazar, abrió carpeta por homicidio y privación de la libertad, y las primeras líneas apuntan a un grupo delictivo que opera en Ciudad Natura y habría levantado al menor. Amigos que convivieron con él la noche de su desaparición serán citados a declarar, mientras las autoridades investigan si existió algún tipo de vínculo con los responsables.



En tanto, habitantes de Real Valencia denuncian que la zona se ha convertido en punto crítico por la venta y consumo de drogas, los movimientos extraños y la presencia constante de criminales, lo que los tiene en permanente zozobra.



La muerte de Gael es un grito urgente: ningún hijo está a salvo mientras la violencia avance sin freno y las autoridades no contengan a los grupos criminales.

Entre lágrimas y rabia, su familia y amigos exigen justicia real, que su asesinato no quede impune y su historia no sea una más en el largo listado de jóvenes cuya vida fue arrebatada por la delincuencia.



Vía: Los Cazafarsantes.