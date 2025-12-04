REDUCCIÓN DE 48 A 40 HORAS DE LA JORNADA LABORAL SERÁ PAULATINA DESDE EL 2027 Y SE CONCRETARÁ EN ENERO DE 2030, ANUNCIA SECRETARIO DEL TRABAJO

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el titular de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, explicó que la jornada laboral tendrá reducción de 48 a 40 horas a la semana, lo que será a nivel constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, y no justifica reducción de salarios ni de prestaciones.



Detalló que el plan contempla recortar dos horas por año a partir de 2027, hasta llegar a una semana laboral de 40 horas en enero de 2030, “para que los empleados tengan más tiempo para descansar y realizar actividades de recreación”.



Bolaños López también precisó que serán beneficiados 13.4 millones de personas trabajadoras, y expuso que por primera vez queda prohibido que los menores de edad laboren horas extras.