HACE 18 AÑOS SHEINBAUM PROTESTABA CONTRA LA ENTREGA DEL PETRÓLEO AL EXTRANJERO: AYOTZINAPA

“EN EL PODER LA IZQUIERDA OLVIDA LO QUE DEFENDÍA”

A través de una publicación en sus redes sociales, la página Ayotzinapa el negocio millonario muestra un video de hace 18 años donde la hoy presidenta Claudia Sheinbaum protestaba en un evento político contra la entrega del petróleo, con la advertencia de “Atrévanse a quitarnos nuestro petróleo y nos verán a las mujeres organizadas en las calles; atrévanse a entregar nuestra riqueza nacional al extranjero y nos verán a las mujeres encabezando el paro patriótico; atrévanse a intentar robarles el futuro de nuestros hijos y nos verán organizadas defendiendo nuestra patria”.

Ayotzinapa el negocio millonario agregó el siguiente texto: “Cuando hablaba en chilango, hoy ya habla en macuspano. Así es la izquierda, por eso nunca debieron llegar al poder, servirán bien como oposición, pero en el poder se les olvida lo que antes defendían”.