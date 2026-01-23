POR CUBRIR A LÓPEZ OBRADOR, SHEINBAUM MINIMIZA CONTAGIOS DE SARAMPIÓN: LATINUS

El periodista Carlos Loret, se abordó el repunte de contagios de sarampión en México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señalara que el brote está relacionado con la pandemia y con la falta de asistencia de la población a los centros de vacunación durante ese periodo. La mandataria afirmó que se trata de una situación que ocurre a nivel mundial.

Loret expuso que, con base en cifras oficiales del propio gobierno, la caída más severa en la vacunación contra el sarampión no ocurrió durante la pandemia, sino después de ella, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que mientras en 2020 y 2021 los niveles de vacunación se mantuvieron altos, a partir de 2022 se registró un desplome tanto en la primera como en la segunda dosis, por debajo del 95 por ciento de cobertura recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo que explicaría, dijo, la expansión del sarampión en todo el país.