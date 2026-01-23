CAMIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL IMPACTA A MOTOCICLISTA EN RETORNO VIAL

San Francisco de Campeche.- Con lesiones en varias partes del cuerpo resultó el conductor de una motocicleta, luego de impactarse contra un camión de la Guardia Nacional, cuyo oficial intentó dar vuelta en un retorno de la avenida Héroe de Nacozari, provocando el corte de circulación al motociclista.

El lesionado fue valorado por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias, mientras que agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho, abanderaron la zona y recabaron la versión de los involucrados para el deslinde de responsabilidades.