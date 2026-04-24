La Tía lanzó un reto monumental a su dirigencia nacional. Ya estaban fijados los plazos y métodos para la postulación de los 17 abanderados en igual número de entidades, pero ella se saltó las trancas…

–¿Y ahora qué vamos a hacer con tantos asesores, promotores e ideólogos del tricolor y del azul que públicamente se sumaron a la precampaña de la Pupila Lizta? ¿Se van a quedar otra vez sin chamba, o se los van a enviar a Pablito el Ungido para que vea qué hace con ellos?” preguntó con su acostumbrada sorna y depurada ironía el bolero don Memín.

–“Un dilema sin duda alguna, contestó con displicencia el poeta Casimiro. En realidad esas “conquistas” o “adhesiones” de los prominentes extricolores y exazules, provinieron de las arcas públicas, porque aquí no se habla de convicciones si no de conveniencias, así que quien o quienes los contrataron podrán disponer de ellos. Tal vez sean incorporados a la estructura del partido guinda o quizá los mantengan en su calidad de operadores políticos para acarrear votos”.

–“Bueno, si la Tía gobernanta y el propio Carmelo Ungido escucharan de vez en cuando a doña Prudencia, –esa mujer sabia, curtida por la experiencia y que por lo común dice cosas que no son muy del agrado de quien las escucha— tendrían que esperar a un posicionamiento de la dirigencia nacional de su partido, para saber si el acuerdo que se tomó a nivel local, tendrá el visto bueno de los líderes nacionales” aconsejó el viejo Julián.

–“Yo creo que para que ese acuerdo se anule, intervino doña Chela, tendría que haber una inconformidad formal ante la dirigencia nacional de ese partido. Pero ¿qué militante guinda se va pelear con el Ungido si ya saben que él va quedar, y que cuando asuma el poder, se va desquitar contra los que le pusieron piedritas en el camino? Son tan arrastrados esos chairitos, que toooodos empezaron a subir sus fotos con el precandidato para ganarse su afecto. Hasta dieron penita” aseguró.

–“Bueno, dijo el poeta Casimiro, yo conozco a un morenista valiente y arrojado que incluso ya fue dirigente estatal de ese partido, diputado local y fue uno de los fundadores del partido, quien también aspira a ser candidato a la gubernatura. Tiene un cargo en la dirigencia nacional y además es experto en temas electorales, de suerte que si él quisiera, sí le mete un susto a esa asamblea espuria en donde se destapó al edil Carmelo”.

–“Lo cierto, concedió el viejo Julián, es que el pasado miércoles se cometió un gran desliz. No solo porque desplazaron a la que ya estaba Lizta junto con todos sus seguidores, sino porque la mandataria lanzó un reto monumental a su dirigencia nacional. Ya estaban fijados los plazos, los métodos para la postulación de los 17 abanderados en igual número de entidades, pero ella, la Tía, se saltó las trancas e hizo las cosas a su manera, algo que no fue bien recibido ni en el Palacio Presidencial, ni en las oficinas nacionales de ese partido, así que nadie se sorprenda, si desde allá corrigen este nuevo desliz de la Tía”, advirtió.