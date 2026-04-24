“ME HIZO ENOJAR, TÚ ERES MÍO, ELLA NO”: IMÁGENES REVELAN RESPUESTA DE SUEGRA TRAS FEM¡NICIDIO DE EX MISS TEEN

Un video de seguridad captó momentos posteriores al feminicidio de Carolina Flores Gómez, ex Miss Teen Universe Baja California 2017, ocurrido la noche del 15 de abril en su departamento en Polanco, donde se encontraba con su esposo, su hija de ocho meses y su suegra. En las imágenes se observa cuando su esposo, Alejandro Sánchez, ingresa con la bebé y cuestiona a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella respondió: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía un día después de los hechos; posteriormente, el cuerpo de Carolina fue entregado a su familia dos días más tarde. Su madre, Reyna Gómez Molina, relató que fue informada del crimen la tarde del 16 de abril y señaló que el esposo le comunicó que su madre habría realizado los disparos. Aunque inicialmente el caso se investigaba como homicidio doloso, tras la presión de familiares y organizaciones fue reclasificado como feminicidio.

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. En 2017, a los 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California y representó a su estado a nivel nacional. Tras su etapa en concursos, construyó una comunidad en redes sociales donde compartía su actividad en el modelaje y, en años recientes, decidió enfocarse en la formación de su familia junto a Alejandro Sánchez, con quien tenía una hija.