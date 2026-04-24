viernes, abril 24, 2026
SE SOLICITARÁ DEPORTACIÓN DE CONTRALMIRANTE PORQUE INGRESÓ A ARGENTINA CON PASAPORTE FALSO, CONFIRMA SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se solicitará la deportación del contralmirante Fernando “N”, quien fue detenido en Argentina y está acusado de huachicol fiscal registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e inicios del actual.

Precisó que la SRE y la FGR buscan su deportación, debido a que ingresó a ese país con un pasaporte falso, y de no ser así se establecerían las condiciones de extradición.

Video: Fuerza Informativa Azteca.

También te puede gustar

ENREDES: ATENTARÍAN DIRECTAMENTE CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA EN CAMPECHE: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

SE NORMALIZA LA PAZ DE MANERA GRADUAL SHEINBAUM; “MAÑANA SE REANUDARÍAN ACTIVIDADES ESCOLARES EN JALISCO Y MICHOACÁN”

MÁS DE 22 MILLONES DE VOTOS NULOS EN LA ELECCIÓN JUDICIAL, MIENTRAS EL “PUNTERO” EN LA SCJN ACUMULA HASTA AHORA 5 MILLONES 84 MIL

