SE SOLICITARÁ DEPORTACIÓN DE CONTRALMIRANTE PORQUE INGRESÓ A ARGENTINA CON PASAPORTE FALSO, CONFIRMA SHEINBAUM
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se solicitará la deportación del contralmirante Fernando “N”, quien fue detenido en Argentina y está acusado de huachicol fiscal registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e inicios del actual.
Precisó que la SRE y la FGR buscan su deportación, debido a que ingresó a ese país con un pasaporte falso, y de no ser así se establecerían las condiciones de extradición.
Video: Fuerza Informativa Azteca.