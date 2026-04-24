DERECHOS HUMANOS EN SIMULACIÓN; LIGIA RODRÍGUEZ INCUMPLE Y DEJA EN EL ABANDONO A DETENIDAS DEL 8M EN KOBÉN

Miguel Ángel Carrillo Vera, asesor jurídico de la fundadora de la colectiva Ley Sabina, Areli Gasca, denunció que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, no cumplido la recomendación de enviar a visitadores al penal de Kobén, para verificar en qué condiciones están las mujeres detenidas en el pasado 8M.

Explicó que como representante de la Ley Sabina, Aremi Gasca creo fue la única colectiva que apoyó a las mujeres que están en este momento privadas de su libertad, mediante una queja ante la Codhecam para que emita recomendación a la gobernadora Layda Sansores por intervenir en el proceso.

Hubo respuesta, y entre los puntos anunciaba el envío de visitadores al penal de Kobén para platicar con las detenidas, pero hasta este momento no se ha presentado nadie a verificar en qué condiciones están esas mujeres y ratificar la querella, denunció Carrillo Vera, y lamentó que cuando hay una luz pública notifican oficios pero en realidad la Comisión no está trabajando.