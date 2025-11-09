FISCALÍA DE CAMPECHE RESUELVE EN HORAS INCENDIO EN BODEGA DEL PADRE DEL FISCAL, ¿FUE FALLA ELÉCTRICA O ALGO MÁS?

El incendio en la bodega “El Tuxpeño”, propiedad del padre del Fiscal General del Estado, Jackson Villacís, recibió una respuesta exprés de la FGECAM, que en menos de nueve horas aseguró que el origen fue una falla eléctrica y descartó intención de provocar el fuego. La postura oficial chocó con lo que vecinos mencionaron desde el primer momento: presencia de sujetos en motocicleta y movimiento constante de camionetas sin identificación cerca del inmueble.

La rapidez del comunicado contrastó con la tardanza habitual en casos que afectan a ciudadanos comunes y avivó sospechas sobre un posible conflicto de interés. En medio de un clima de violencia en Champotón y Carmen, la ciudadanía pide una explicación completa que aclare si el siniestro fue un accidente o un hecho con otras motivaciones.

Vía: La Neta de Campeche