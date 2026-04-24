NO APTOS LOS FILTROS DE SEGURIDAD EN LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX; “NO PUEDE LA SEMAR”: LOURDES MENDOZA

CRISTALES TRANSPARENTES PERMITEN VER EL PROCESO DE REVISIÓN Y EL MUNDIAL DE FÚTBOL INICIA EL PRÓXIMO 11 DE JUNIO EN LA CAPITAL DEL PAÍS

En una publicación difundida en sus redes sociales, la periodista Lourdes Mendoza expuso que los filtros de seguridad en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron declarados no aptos por una inspección de la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés), debido a los cristales transparentes que permiten ver todo el proceso de revisión para vuelos internacionales, cuando está próxima la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Anexa 3 imágenes que muestran las áreas de escáneres ORION y detectores de metales en T2, con paneles de vidrio y ventanas grandes que exponen las revisiones desde zonas visibles al público.

Lourdes Mendoza escribió: “NO aptos ‼️ Con la novedad de que hubo una inspección de la FAA News y dijeron que los filtros de seguridad para ingresar en la T2 a las salas para los vuelos internacionales no son aptos por los cristales que dejan ver todo! Una disculpita al almirante Padilla, no puede, pues claramente es de la Secretaría de Marina, no de Aviación Civil”.