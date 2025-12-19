EN REDES: TODO APUNTA A QUE HERNÁN NO “TOCARÁ” A ADÁN EN SU AUDIENCIA: LÓPEZ SAN MARTÍN

A través de un video transmitido en ADN Noticias, el periodista Manuel López San Martín destacó que se acerca el día de la audiencia de Hernán Bermúdez Requena, aunque todo indica que buscará no tocar a Adán Augusto López, quien lo nombró, lo impulsó y es su amigo desde hace 30 años.

Es una historia de complicidades, negocios y horror en Tabasco que se intenta mantener en la sombra, y dio paso a un reporte donde se resaltan cómo creció Hernán Bermúdez a la sombra del hoy senador y “consentido de Palenque”, tras conocerse en la década de los 90’s en el Gobierno de la entidad tabasqueña, y así pasaron al terreno político. López San Martín remata: “Ahí sigue Adán Augusto López protegido, cobijado e impune”.