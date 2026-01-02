SHEINBAUM CALIFICÓ COMO VILEZA SACAR FOTOS DE VÍCTIMAS DEL INTEROCEÁNICO, PERO SE TOMÓ UNA SELFIE CON UN HOSPITALIZADO: VERACRUZ EN ACCIÓN

En una publicación en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Veracruz en Acción señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón al afirmar que “es una vileza sacar fotografías de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico”, pero consideró más grave que algunas personas se tomen selfies en medio del dolor ajeno, y agregó una foto donde la mandataria aparece tomándose una foto junto a una persona hospitalizada.

Y agregó el texto: “El respeto a las víctimas y a sus familias debe estar por encima de cualquier interés personal o protagonismo”.