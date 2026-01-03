sábado, enero 3, 2026
Lo último:
LocalesMunicipales

VUELCA CAJA DE TRÁILER QUE LLEVABA 40 TONELADAS DE MAÍZ; NO HUBO RAPIÑA

Hopelchén.- Sobre la carretera Hopelchén-Bolonchén de Rejón, a la altura del rancho la Concepción, hoy por la tarde se volcó una de las dos cajas de un tráiler que transportaba alrededor 40 toneladas de maíz y se dirigía a Mérida, Yucatán.

Al parecer la segunda caja se orilló demasiado y el peso terminó propició la volcadura. Por fortuna, se desenganchó y terminó entre el pastizal.

Elementos de la policía llegaron para evitar rapiña

También te puede gustar

Ejidatarios de Bolonchenticul continúan lucha para rescatar sus hectáreas.

LAYDA SANSORES DICE QUE LOS CAMPECHANOS SE SIENTEN BIEN TRATADOS EN LOS CENTROS DE SALUD.

AMLO ARREMETE CONTRA EMBAJADOR DE EU TRAS CRÍTICAS A REFORMA JUDICIAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *