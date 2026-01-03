VUELCA CAJA DE TRÁILER QUE LLEVABA 40 TONELADAS DE MAÍZ; NO HUBO RAPIÑA

Hopelchén.- Sobre la carretera Hopelchén-Bolonchén de Rejón, a la altura del rancho la Concepción, hoy por la tarde se volcó una de las dos cajas de un tráiler que transportaba alrededor 40 toneladas de maíz y se dirigía a Mérida, Yucatán.

Al parecer la segunda caja se orilló demasiado y el peso terminó propició la volcadura. Por fortuna, se desenganchó y terminó entre el pastizal.

Elementos de la policía llegaron para evitar rapiña