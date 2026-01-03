sábado, enero 3, 2026
ACUSAN A MEDIOS Y PERIODISTAS, PERO CALLAN ANTE RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO: FIA

Desde el poder se acusó a medios de comunicación y periodistas de opinar sin conocimiento técnico, señalamientos lanzados por la presidenta y figuras afines al régimen ante las críticas a un proyecto gubernamental.

A la descalificación se sumaron personajes como Genaro Villamil y replicadores de la conferencia matutina. Sin embargo, no hubo pronunciamientos cuando la responsabilidad del proyecto fue entregada a la Secretaría de Marina.

Tampoco se cuestionó la participación de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente, como supervisor honorífico de una obra señalada por presentar anomalías.

Vía Fuerza Informativa Azteca

