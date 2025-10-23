jueves, octubre 23, 2025
“ROCÍO NAHLE NO ME QUISO AYUDAR”; MUJER RECLAMA FRENTE A SHEINBAUM Y LA GOBERNADORA RESPONDE: “¿DE QUÉ ES?”

Poza Rica, Veracruz.- Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre lágrimas y lamentos una mujer damnificada le pidió apoyo para su vivienda y su hijo, que padece una enfermedad crónica, ya que Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, “dice que me ayuda pero no me ayuda en nada”, señalando a la misma mandataria.

Seria, Nahle se acercó preguntando: “¿De qué será, de qué es?”, ante lo cual la damnificada le reiteró: “No me has ayudado en nada”, y la Presidenta dijo a la angustiada mujer que diera sus datos, dirección y petición a personal que le seguía, para ser beneficiada con el apoyo del Gobierno Federal y que no estaba sola.

Luego, ambas mandatarias se dirigieron a la plaza cívica 18 de Marzo, epicentro de entrega de apoyos a damnificados tras las inundaciones del pasado 10 de octubre, pero permaneció abarrotado por seguridad de Rocío Nahle para impedir el acceso a la prensa.

