AHORA LA 4T QUIERE ACABAR CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ADVIERTEN; ANTE LA FALTA DE CAPACIDAD Y RESULTADOS VIENE LA REPRESIÓN

“No les bastó con destruir al Poder Judicial y el ridículo que ahora vivimos, no les bastó con acabar con la democracia, pues ahora quieren acabar con la libertad de expresión”, aseveró el analista y consultor Enrique de la Madrid en referencia a la 4T, al hablar de los casos de censura en Puebla y Campeche, ya que “ahora te pueden meter al bote por insultar a los gobernantes, quienes sí pueden denostar y ofender, pero a ellos no vayas a meter con ellos y les causes un daño emocional”.

Consideró que los mexicanos deben poner un “ya basta”, pues hemos permitido que se muevan las “líneas rojas” y ahora estamos en una situación inaceptable, al no poder decir siquiera lo que piensas o expresarlo por el temor.

Y resaltó: “Son inaceptables estas muestras de primitivismo político, y en la medida de que estos regímenes no den resultados, pues lo que tienen que hacer es radicalizarse, es decir, ante la falta de capacidad y resultados, viene la represión”.