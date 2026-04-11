¡HARTAZGO! NO SE ESPANTEN SI BOICOTEAMOS EL MUNDIAL DE FÚTBOL, ADVIERTEN CAMPESINOS DE SINALOA

Hartos de la cerrazón del Gobierno, que suponían era de corte popular y defendería las causas de los sectores productivos, en este caso los agricultores y los transportistas, integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa encabezados por Baltazar Valdez, advirtieron: “Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo y boicoteemos ese evento, cuyos organizadores reciben el recurso de este país, pero para el campo no hay ningún centavo”.

Baltazar Valdez aseveró: “Ya no confiamos en el Gobierno y por eso mantenemos movilizaciones en casetas sin bloquear el tráfico en carreteras, pese a las peticiones de que nos retiremos de esos puntos”.

Transportistas y campesinos acusan falta de diálogo en la Segob ante sus exigencias como más apoyos, pero recalcan que están dispuestos a negociar.