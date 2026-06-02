JOVEN MUERE ELECTROCUTADO TRAS PISAR CHARCO ELECTRIFICADO EN PLAZA CANEK

Una tragedia se registró este lunes en Plaza Canek, donde un empleado de 21 años de un establecimiento de comida perdió la vida tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba laborando.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió cuando el joven habría pisado un charco presuntamente electrificado, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo, mientras paramédicos realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras los hechos, personal de Protección Civil suspendió las actividades del establecimiento mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente. Vecinos también han señalado la presencia de cables sueltos en la zona.

Vía: Digital Media MX.