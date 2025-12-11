DRON DE LA MARINA DE TRUMP VIGILA COSTAS DE CAMPECHE, YUCATÁN, TABASCO Y VERACRUZ

Durante la madrugada de hoy, una aeronave no tripulada o dron de la Marina Armada de Estados Unidos realizó trayectorias frente a las costas mexicanas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, lo que fue detectado por plataformas de datos abiertos, lo que anticipa despliegue militar norteamericano rumbo a suelo nacional.

Se trata del dron de reconocimiento modelo MQ-4C Tritón manufacturado por Northrop Grumman, cuya “vigilancia” pone bajo escrutinio al Sureste mexicano, que es zona prioritaria para los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. En el sexenio anterior, la Administración federal desarrolló proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, instaló cientos de bases militares y otorgó el control legal de estos proyectos a las Fuerzas Armadas. La región concentra el 80 por ciento de las reservas probadas de petróleo del país.

La actividad económica, auspiciada desde el Estado, coincide con un crecimiento de la presencia de grupos delictivos en el Sureste mexicano, y las acusaciones federales contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco señalado por dirigir el Cártel de La Barredora, así como el expediente de la Fiscalía General de la República contra el empresario Raúl Rocha Cantú, ponen de relieve que esta zona está marcada por el trasiego de hidrocarburos, migrantes, armas y drogas. El Sureste es, además, la sede del núcleo de poder político de la coalición de la cuarta transformación.

Por otro lado, el vuelo del MQ-4C Tritón coincide con una reconfiguración de la estrategia de seguridad nacional de Washington, pues el Pentágono ha dirigido el 10% del poder de fuego de sus Fuerzas Armadas para montar un despliegue militar sin precedentes en el Hemisferio Occidental. La movilización tiene un costo diario de 200 millones de dólares, de acuerdo a expertos.

Esta operación se intersecta con los comentarios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo al medio político el fin de semana: no está descartada una incursión militar en México para combatir a organizaciones criminales del narcotráfico.

La vigilancia también ocurre en el contexto de la presión militar que Estados Unidos ejerce para forzar la salida de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

