¡ADELANTA “CARIÑO” DE NAVIDEÑO! MORENA REPARTE $4.8 MILLONES EN MACBOOKS A SUS 253 DIPUTADOS: CONSCIENTE; “¿PRIMERO LOS POBRES?”

En una publicación, el medio de comunicación y noticias denominado Consciente criticó que mientras el país enfrenta “recortes” presupuestales en áreas críticas como salud, los 253 diputados de Morena recibieron su “aguinaldo adelantado”, pues cada uno recibió MacBook Air de 256GB, cuyo costo es de unos 19 mil pesos, lo que suma un total de 4.8 millones, e ironiza: “¿primero los pobres?”.

El texto dice: “La tarde del pasado martes martes, en pleno debate sobre la reforma de vapeadores, los 253 diputados de Morena empezaron a salir discretamente del pleno. Los llamaron a salas privadas donde les pidieron entregar sus celulares. ¿El motivo? Iban a recibir su ‘aguinaldo adelantado’. Cada uno recibió una mochila negra personalizada con su nombre y el logo de Morena. Dentro: una MacBook Air de 256GB. Precio de cada equipo: aproximadamente 19,000 pesos”.

“Si hacemos cuentas, 253 computadoras por 19,000 pesos cada una equivalen a 4.8 millones de pesos en total. Todo esto mientras el país enfrenta recortes presupuestales en áreas críticas. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, salió rápido a aclarar que las laptops son un ‘préstamo’ y que los diputados las tendrán que devolver al final de la legislatura. Según Miguel Faruk, coordinador administrativo de Morena, el dinero salió de ‘ahorros del grupo parlamentario’ porque varios diputados habían pedido equipos para trabajar en sus territorios”.

Y agrega que “la ironía es brutal: mientras discutían prohibir los vapeadores ‘por la salud de los mexicanos’, los legisladores de Morena se repartían computadoras de lujo financiadas con dinero público. La escena parece sacada de un sketch de comedia, pero es completamente real. Usuarios calificaron a los diputados de ‘ambiciosos vulgares’, y cuestionaron el discurso de austeridad que tanto pregona el partido. La frase ‘por el bien de todos, primero los pobres’ cobró un nuevo significado irónico”.