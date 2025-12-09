APRUEBAN REALIZAR 4 CONSULTAS SOBRE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Con 18 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó realizar cuatro consultas públicas sobre la reforma que adelanta la revocación de mandato a 2027.

El formato de las consultas será: duración de 4 horas por sesión, divididas en 2 bloques; participación de hasta 4 especialistas por bloque; exposición inicial de 10 minutos por ponente; ronda de preguntas de 5 minutos para cada bancada (MOCI, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena); respuestas de 5 minutos por especialista; réplica de 3 minutos por bancada, en el mismo orden, y cierre con mensaje final del presidente de la Comisión.

Además de que las sesiones serán transmitidas por el Canal del Congreso, los grupos parlamentarios podrán proponer ponentes, y la reforma para adelantar la revocación de mandato se prevé votarse el próximo año.

Fuente: Juan Ortiz.