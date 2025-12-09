martes, diciembre 9, 2025
PAN RECIÉN HORNEADO TERMINA EN EL SUELO TRAS MANIOBRA DE CAMIONETA; RESPONSABLE HUYE

Ciudad del Carmen.- Una camioneta provocó daños a la venta de una joven panadera en la calle 35 entre 66 y 66-A en Ciudad del Carmen, luego de tirar toda su mercancía recién salida del horno. Tras el incidente, la persona que conducía el vehículo abandonó el lugar sin hacerse responsable.

Vecinos de la zona exhortaron al propietario de la unidad a regresar y cubrir los daños ocasionados, pues los panes acababan de ser elaborados y representan el sustento de la afectada.

