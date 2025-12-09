NO VOLTEAN A VER A LOS CAMPECHANOS, RECRIMINA LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ ANTE LA PROPUESTA DEL SONORENSE OSEGUERA PARA MAGISTRADO

Al opinar sobre la propuesta de que el sonorense Fernando Oseguera ocupe el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la diputada Mónica Fernández Montúfar lamentó que no se tome en cuenta a los campechanos, y pidió identificar los nexos que el foráneo tiene con la familia de la gobernadora.

La legisladora criticó: “No voltean a ver a los campechanos y también habría un poco que identificar qué nexos tiene (Fernando Oseguera) con la familia de la gobernadora, porque pues creo que hay algún tipo de nexos que en algunos medios he podido leer, y pues sería importante que la verdad le dieran espacios a los campechanos que adolecen totalmente de trabajo”.

Fernández Montúfar relató que le han platicado personas y señoras que han hecho una lucha enorme porque sus hijos sean profesionales, que ahora los pierden, “porque los que no están en Cancún se van a Mérida, y los que no se están yendo a Estados Unidos -por la falta de oportunidades laborales–, o sea, es una cosa bastante evidente, creo yo”.