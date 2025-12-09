QUE LA DEUDA DE MIL MILLONES DE PESOS SERÁ PARA INVERTIR EN CAMINOS, CONFIRMA LARRACILLA

Campeche.- Al rendir informe sobre el paquete económico 2026, que supera los 27 mil 151 millones de pesos, ante los diputados locales, el secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, confirmó que la solicitud de mil millones de pesos del Gobierno de Layda Sansores es para construir caminos.



Preciso que con dicho dinero será financiado el Programa Estatal de Carreteras 2026-2027, que prevé intervenir 256.04 kilómetros de caminos, divididos 128 mil 810 metros lineales de red vial y reconstrucción y mantenimiento de 107 mil 026.04 metros cuadrados de caminos.



La finalidad, expuso, es articular la red estatal con corredores logísticos, reconstruyendo y modernizando las vialidades en el Estado para alinearlos con los planes Estatal y Nacional de Desarrollo.



La intervención se centrará en 5 áreas: Pavimentación y rehabilitación de carpetas asfálticas, bacheos profundos y nivelación, Infraestructura hidráulica que consiste en drenajes pluviales, pozos de absorción y mejora de sistemas, Obra civil y urbana para construir un puente de 15 metros, banquetas y alumbrado, Seguridad vial mediante señalización vertical y horizontal, y Mantenimiento general (limpieza, deshierbe y perfilado de caminos).



De acuerdo con el informe de Lazarrilla Pérez, la cuestionada deuda beneficiará a 532 mil 928 campechanos (128 mil 912 en zona rural y 404 mil 016 en la urbana) de 285 localidades.



Y los Municipios que serán beneficiado son: Campeche, con 292 millones 483 pesos; Champotón, 63 millones 989 mil; Escárcega, 50 millones 781 mil; Candelaria, 32 millones 131 mil; Hecelchakán, 31 millones 553 mil pesos; Dtizbalché, 16 millones 336 mil pesos; Carmen, 10 millones 375 mil; Calakmul, 10 millones 214 mil; Hopelchén, 9 millones 735 mil; Tenabo, 9 millones 506 mil, y Calkiní, 5 millones 825 mil pesos.