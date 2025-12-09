PLANTEA ARMENTÍA PROPUESTA ALTERNA PARA IR POR 800 MILLONES DE DEUDA Y NO POR MIL MILLONES, CON PLAN DE AHORRO

El diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López hizo una propuesta alterna a la solicitud de deuda de mil millones de pesos, basada en redistribución, ajustes, modelos de ahorro y austeridad, esquemas de control de gasto, lo que permitiría ir no por esa cifra, sino por 800 millones, y eventualmente menos si se cuentan excedentes adicionales.



Expuso que el planteamiento cuestiona la necesidad de contratar un crédito de 1,000 millones de pesos para obras carreteras cuando la Ley de Disciplina Financiera permite usar ingresos excedentes para obra pública productiva. En 2023 el Estado obtuvo 1,700 millones de pesos de excedentes y en 2024, 2,510 millones, de los cuales 1,700 millones fueron de libre disposición, y para el 30 de septiembre, se habían recaudado 22,910 millones de una meta de 26,000 millones, quedando pendientes 3,000 millones. Si se generan excedentes en 2025 y 2026, estos podrían reducir el endeudamiento.

Respecto al gasto, se destaca que de los 1,400 millones de pesos de subejercicio en 2024, 900 millones se trasladaron al año siguiente, solicitándose claridad sobre su destino. En comunicación social (TRC y UCS), entre 2022 y 2023 se ejercieron cerca de 600 millones, y para 2026 se propone bajar su presupuesto de 130 millones a 88 millones, logrando un ahorro de 41 millones destinados a infraestructura carretera.

En combustibles, continuó Armentia López, el Estado compra 100 millones de pesos, y Pemex aporta donativos equivalentes a 300 millones, totalizando 400 millones, ante lo cual proponemos recortar 20% de la parte estatal, ahorrando 20 millones, mientras en eventos oficiales, ceremonias, viáticos y servicios generales, cuyo presupuesto proyectado es de 153 millones, se plantea una reducción del 15%, lo que generaría 23 millones de pesos.

Se sugiere también trasladar al programa carretero un 15% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Ofexi), donde el Estado recibiría 717 millones, de los cuales 545 millones son estatales; el 15% representa 81 millones. Con el precio del barril estimado en 54.9 dólares y el tipo de cambio proyectado, se propone destinar cualquier excedente adicional a obra pública productiva.

Además, de los incrementos previstos para 2026 —3.5 millones en alimentos y utensilios, 19 millones en productos químicos, 16 millones en arrendamiento, 16 millones en activos intangibles y 52 millones en obra pública en bienes propios— se plantea reducir el 25% del aumento, generando 35.5 millones.

Todas estas medidas conforman una bolsa de 200 millones de pesos, que permitiría reducir la contratación de deuda de 1,000 millones a 800 millones, precisó el legislador mocista, y pidió también fortalecer el control fiscal: contratar deuda sólo a tasa fija, informes trimestrales al Congreso, autorización legislativa para cada operación de financiamiento, limitar incrementos salariales de altos funcionarios y asegurar que el crédito se use únicamente en el programa estatal de carreteras, eliminando la cláusula que permite aplicarlo al “plan anual de trabajo”.

Para finalizar, refirió Armentía López, la propuesta es cuánto ingreso excedente ustedes piensan tener, si están de acuerdo con hacer reducciones, sentarnos a trabajar en una mesa específica y todas estas cláusulas en un posible documento de contrato.