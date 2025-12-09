MENOSPRECIA EL SECRETARIO DE FINANZAS AL TREN LIGERO AL LLAMARLO “TRENECITO”, Y AFIRMA QUE EL GOBIERNO ESTATAL NO TIENE INJERENCIA ALGUNA

El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, precisó que la Administración estatal no tiene injerencia alguna en el llamado Tren Ligero, al cual se refirió se manera despectiva al llamarlo “el trenecito”.



El funcionario afirmó claro que este proyecto no forma parte de las competencias estatales, por lo tanto, no implica gasto alguno al Gobierno Estatal.



Al mirar una hoja, soltó: “¿Qué es esto? Sobre el tema del BRT ¿se refiere al trenecito?”, y tras escuchar la confirmación, agregó: “El Gobierno del Estado no tiene competencia sobre el Tren Ligero, no hay un gasto por parte del Gobierno del Estado, quiero dejarlo muy claro”.