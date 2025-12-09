LAYDA SANSORES ADVIERTE QUE LOS RECORTES A CAMPECHE SERÍAN AÚN MAYORES

San francisco de Campeche.- Luego de que la semana pasada se señalara que a Campeche le reducirían 2 mil 500 millones de pesos en participaciones fiscales, la gobernadora Layda Sansores advirtió que el ajuste podría ser aún mayor, pues se analizan nuevos recortes adicionales.

La mandataria explicó que ya existe aviso de una reducción extra de 500 millones de pesos, y que además se estudia otro ajuste que podría oscilar entre 400 y 700 millones de pesos, por lo que el impacto final todavía no está definido.

Sansores reconoció que, para Campeche, cuyo presupuesto calificó como modesto, cada recorte adicional representa una presión significativa para las finanzas del estado.