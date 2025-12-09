REVOCACIÓN EN PUERTA

Se está generalizando la idea de que los comicios de 2027 van a servir para enjuiciar el Gobierno de la señora Sansores y los pronósticos son de abrumadora mayoría en su contra…

En los Palacios de Gobierno de varias entidades federativas del país se han encendido los focos rojos tras la advertencia de que si se adelanta la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a 2027, también se hará lo propio con varios gobernadores que se encuentran en el ojo del huracán.

En el caso de Campeche no será necesario someter a juicio popular a la gobernadora Layda Sansores en los comicios de ese año, pues los campechanos vamos a elegir a quien será su sucesor o sucesora, y por tanto no será necesario destituirla.

Aún cabe la posibilidad de que por sanidad del sistema, la señora Sansores sea separada del cargo para otorgarle alguna responsabilidad federal. Tal vez una embajada, para protegerla de posibles investigaciones en caso de que gane la oposición, pero por sobre todo para alejarla de los reflectores públicos locales, en donde se ha ganado con creces el repudio popular.

Un sondeo de “La Encuesta MX” a través de su ranking de gubernaturas, reveló a los 4 gobernadores que enfrentan los porcentajes de desaprobación ciudadana más altos, superando la mayoría absoluta del 50%. Entre los “elegidos” está la campechana gobernadora Layda Sansores San Román.

Según esa encuesta, Sansores registra 57.4% de desaprobación, cifra que, hay que decir, fue muy benevolente con ella, pues su promedio de aprobación es de menos del 40 por ciento, lo que confirma que la inmensa mayoría la tiene en muy mal concepto.

Sus asesores supieron desde hace dos años que su descrédito iba en aumento, y por eso cuando tuvieron que aprobar la Ley de Revocación de mandato, para homologarse con el que rige a nivel federal, se blindaron con postergar hasta 2027 la entrada en vigor de esa ley.

No obstante, la regla federal establece que la revocación de mandato puede ser solicitado después de 3 meses del tercer año de mandato, siempre que se reúna al menos el 10% de firmas de la lista nominal y será válido con la participación del 40% de la lista nominal. Nada difícil en Campeche, salvo que a ningún partido de la oposición se le ocurrió poner en jaque a la impulsiva mandataria campechana.

No obstante, se está generalizando la idea de que los comicios de 2027 van a servir también para enjuiciar el Gobierno de la señora Sansores. Y hemos leído en redes sociales una inmensa cantidad de personas que coinciden en que hace cuatro años votaron por ella, pero que ya no lo volverán a hacer. Ni por ella, ni por su partido en el ámbito local.

Puede ser que la inclusión de la foto de Claudia Sheinbaum en las boletas de 2027 tenga la finalidad de inclinar los votos a favor de los candidatos de Morena, pues necesitan conservar la mayoría absoluta en la Cámara federal de Diputados.

Pero quizá ni eso salve a Sansores San Román de la debacle. Ha contribuido al descrédito de su partido y su Gobierno ha resultado un ejemplo de ineptitud, corrupción, nepotismo y de persecución política, por lo que el repudio en su contra seguramente se reflejará en los votos de castigo contra su partido y sus candidatos. Al tiempo.