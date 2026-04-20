CONFIRMAN MUERTE POR TRAUMATISMO DE MOTOCICLISTA EN CARRETERA DEL GOLFO

Autoridades confirmaron que el motociclista identificado como E.I.G.G. perdió la vida a consecuencia de un traumatismo torácico severo, luego del accidente ocurrido la madrugada del pasado 19 de abril en la Carretera del Golfo. De acuerdo con la información actualizada, el biker circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad a la altura del parque de Solidaridad Nacional, impactando su cuerpo contra el camellón central, lo que derivó en su fallecimiento casi inmediato.

El sitio donde ocurrió el percance ha sido señalado por vecinos como un punto recurrente de carreras clandestinas durante la madrugada, situación que, afirman, persiste desde hace años. Pese a los operativos de vigilancia y filtros de revisión implementados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), habitantes del sector aseguran que este tipo de prácticas no ha sido erradicado.