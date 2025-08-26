JEFE POLICIACO VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ VIOLENTÓ LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PERIODISTA: CODHECAM; ¿LO SANCIONARÁ MARCELA?

El periodista Héctor Zavala Martínez fue víctima de violaciones a los derechos a la libertad de expresión y a la propiedad y posesión, específicamente ataque a la propiedad privada, atribuidas al subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Víctor Hugo Sánchez Ortiz, quien le tiró su celular durante una manifestación de policías en la sede alterna, de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam).

Según el resolutivo publicado por la SPSC hoy a las 3 de la mañana, la Codhecam también pidió que la Comisión de Honor inicie procedimiento disciplinario y, en su caso, finque responsabilidades al servidor público responsable, quien además debe participar en un curso de capacitación con el tópico “Derecho a la libertad de expresión”. Una copia del resolutivo debe acumularse en el expediente personal del jefe policiaco.

Además, la corporación debe hacer público el resolutivo en sus redes sociales durante 25 días hábiles, y también publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

La Codhecam y solicitó al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche que inscriba a Zavala Martínez en el Registro Estatal de Víctimas.

El caso Héctor Zavala Martínez ocurrió el 20 de mayo de 2024, cuando Sánchez Ortiz, golpeó con su mano el celular del inconforme.

El quejoso no persiguió o caminó hacia el funcionario policiaco, ni realizó movimientos o conducta que representaran peligro contra la integridad de Sánchez Ortiz, y en todo momento mantuvo los brazos arriba sosteniendo el celular con el cual videogrababa, por lo tanto, se violentó su derecho a la libertad de expresión.

Link de la resolución: https://drive.google.com/file/d/1ADSA6zf3-NPerEmi-f17GHOqvxKRDxOf/view?fbclid=IwY2xjawMaqfZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2clZaNlBWZUQ5TGdtZ3hCAR6LJ3wV14t4sRNXsf2ZhWs1Ofe8XxtKQ_bCaHmObEMZZ-FaFVnvillok8BWLw_aem_4LA927X31UalfBH400oj_g