SIGUE IMPUNE EL CASO DE TRÁFICO DE DROGA Y ALCOHOL EN EL PENAL DE CIUDAD DEL CARMEN

A más de dos meses del decomiso de latas de cerveza, licor, droga y dinero dentro del penal de Ciudad del Carmen, el caso sigue sin avances y sin que exista una querella formal ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM). Pese a la gravedad de los hechos, no hay registro de investigación penal que deslinde responsabilidades.

En su momento, el director del centro penitenciario, Víctor Hugo Lara Arias, fue señalado como el principal responsable y quedó bajo investigación, de acuerdo con lo confirmado por el subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del gobierno estatal, Javier Herrera Valles, apenas cuatro días después del operativo realizado la madrugada del viernes 6 de junio.

Sin embargo, las llamadas “investigaciones internas” permanecen estancadas. Hasta ahora, no se ha promovido ninguna acción legal contra funcionarios o custodios que habrían facilitado el tráfico de alcohol y droga en el reclusorio, lo que mantiene en la impunidad uno de los decomisos más escandalosos en el sistema penitenciario de Campeche.