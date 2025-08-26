martes, agosto 26, 2025
Lo último:
Locales

TRAS DISCUTIR CON ÉL, MUJER HIERE CON CUCHILLO A SU PAREJA

user editor

En el interior de un predio ubicado en la calle Colonial Campeche de Ampliación Concordia, una mujer golpeó e hirió con arma blanca a su pareja sentimental, quien tras salir del inmueble fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y canalizado ante la autoridad ministerial, para que interpusiera formal querella.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, y los gritos y amenazas de muerte alertaron a los vecinos, quienes avisaron al número de emergencias del 911. Elementos de la Policía Estatal (PE) atendieron el llamado, pero no pudieron detener a la agresora, quien se atrincheró en el predio. La víctima interpondría queja por lesiones calificadas y violencia familiar.

También te puede gustar

Gobernador Aysa González se reúne con el presidente y vicepresidente de empresarios de la 59

telemarwebmaster_gs2m70wg

Campeche mantiene finanzas sanas pese a recorte de cerca de 200 mdp: SEFIN

telemarwebmaster_gs2m70wg

Pedroza Camacho pide a Toledo apoyo policíaco; “Que dejen a un lado la política”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *