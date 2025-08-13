CHOQUE DE MOTO CONTRA TAXI DEJA DOS HERIDOS, CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CAPTAN MOMENTO DEL IMPACTO

Con una lesión de consideración a la altura de la barba terminó uno de los dos sujetos que viajaban a bordo de una moto, mientras el otro sufrió (ort3s en los brazos, tras impactarse hoy contra la parte trasera de un taxi en la avenida Ramón Espínola Blanco, momento que fue captado en cámaras de videovigilancia.

Al lugar acudieron dos ambulancias para atender a los h3r¡do$, uno de los cuales fue trasladado al hospital, mientras agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), tomaron conocimiento del hecho.



Los pasajeros de la moto se dirigían aparentemente hacia el periférico Pablo García y Montilla, y al llegar al cruce con la calle Trigésimo Sexta fue el impacto contra la parte trasera del Nissan tipo March, cuyo vidrio se rompió y los hirió.



Vecinos y automovilistas avisaron al número de emergencia, tras lo cual llegaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de urgencias (SAMU), para colocarle un vendaje a la altura del abdomen y en brazos al acompañante del conductor, quien fue hospitalizado ante la pérdida excesiva de s@ngr3.

Los involucrados tratarían de llegar a un acuerdo para el pago de daños a través de una aseguradora.